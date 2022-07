Bezielers van Camion openen fine dining restaurant Camionette op PAKT-site: “Alle puzzelstukjes vallen in elkaar”

Antwerpen We schreven er een tijdje geleden al over, maar nu is het ook eindelijk zover: Camille Dubois (30) en Boqion De Pooter (30) van het populaire vegan restaurant Camion openen op vrijdag 1 juli hun tweede vestiging - Camionette - op de PAKT-site. Camion zal voortaan worden verdergezet als een ontbijt- en lunchbar, terwijl je bij Camionette zowel ‘s middags als ‘s avonds terecht kan voor allerlei sharing gerechten of een glaasje natuurwijn in de bar. “Bij Camionette breken we met het beeld dat enkel traditioneel tafelen onder fine dining geplaatst kan worden.”

Camion, dat is een clevere woordspeling van Camille Dubois en Boqion De Pooter, twee beste vriendinnen die drie jaar geleden de stap waagden en van hun passie hun zaak maakten op de hoek van de Paleisstraat en de Solvynsstraat. Wat in 2019 initieel begon als een plant based lunch- en aperozaak, groeide uit tot een volwaardig restaurant. Al snel botsten ze op de limieten van hun kleine pand en vooral de erg kleine keuken, waardoor het na drie jaar tijd werd om te verhuizen naar een plek waar ze hun culinaire ambities kunnen uitbreiden.

Volledig scherm Boqion De Pooter en Camille Dubois openen een tweede vestiging van Camion op de PAKT-site in Antwerpen, Camionette. © Camionette

Funky keuken

In de nieuwe keuken van Camionette, die zo groot is als Camion in zijn totaliteit, willen Camille en Boqion met nieuwe technieken aan de slag gaan. “We gaan de uitdaging graag aan om nog meer mensen te overtuigen van de veelzijdigheid van de plant based keuken", klinkt het bij de dames. “We zien het als onze missie om deze keuken op de kaart te zetten zoals je die nog nooit eerder ervaarde in en rond Antwerpen. Bij Camionette word je ondergedompeld in de plant based keuken op een elegante, creatieve en funky manier. Zowel ‘s middags als ‘s avonds kan je er een reeks verfijnde gerechtjes proeven en sharen. We werken met verse, biologische, lokale producten en creëren zo keer op keer een uitdagend en afwisselend menu.”

Net zoals in de keuken, werkt Camionette ook in de wijnbar met bijna uitsluitend natuurlijke, biologische en seizoensgebonden producten. “Natuurwijn is voor ons ‘the only way to go’ en we serveren dan ook een mooie selectie waar we 100% achter staan. Ook de cocktails en het non-alcoholische aanbod krijgen dezelfde aandacht. In de wijnbar kan je terecht voor een drankje en een beperkte kaart met barfood: ideaal voor de aperitievers onder ons, of voor zij die voor of na hun reservatie in het restaurant wat willen drinken.”

Volledig scherm Boqion De Pooter en Camille Dubois openen een tweede vestiging van Camion op de PAKT-site in Antwerpen, Camionette. © Camionette

Industrieel en urban modern

Voor het interieur van Camionette namen Camille en Boqion interieurarchitect en creative designer Sophie Peelman onder de arm. Het vernieuwde pand werd een urban interieur met een mix van industriële elementen, gecombineerd met organische materialen.

“Zes jaar geleden, toen we op zoek gingen naar een pand, betreurden we al dat er op de PAKT-site geen plaats was", aldus Camille. “Toen de kans zich aanbood om de fakkel over te nemen van Kasserol, moesten we dus niet lang nadenken. Met de Volle Grond als een van onze voornaamste leveranciers, voelt het een beetje alsof de puzzelstukjes nu echt in elkaar vallen.”

Volledig scherm Boqion De Pooter en Camille Dubois openen een tweede vestiging van Camion op de PAKT-site in Antwerpen, Camionette. © Camionette

Twee locaties, één doel

En wat dan met Camion? In het gezellige hoekpand in de Paleisstraat kan je nu al vanaf 9 uur ‘s ochtends terecht voor een plantaardig ontbijt en een koffietje. ‘s Middags vind je er naast hun nog steeds befaamde ‘toast Camion gekapt’ een reeks andere gerechten die geregeld wijzigen naargelang het seizoen. “Twee locaties en twee verschillende concepten, maar met één gemeenschappelijk doel: een ervaring brengen die klopt, van het begin tot het einde. Volledig plantaardig, zonder dat je ook maar één moment het gevoel hebt dat je aan iets moet inboeten", besluit Boqion.

Camionette (Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen) is open van woensdag tot en met zaterdag, van 12 uur tot middernacht.

