Bewoners Kiel hebben schrik na zoveelste brandstichting: “Wat is de volgende stap? Onze huizen in brand steken?”

AntwerpenIn de Maurits Sabbelaan heeft zaterdagnacht een hevige autobrand plaatsgevonden. Er zijn de voorbije maanden in de wijk al 19 wagens in vlammen opgegaan. De buurtbewoners maken zich zorgen en hebben schrik om hun auto op straat te parkeren. “Ik voel me niet meer veilig. Wat is de volgende stap, ons huis in brand steken?”

De brand ontstond zaterdagnacht omstreeks 3.30 uur. De bewoonster van een woning vlakbij werd wakker van een luide knal. “Dat was een ontploffing in een van de brandende wagens. Mijn zoon heeft meteen de politie gebeld. De auto van de buren brandde volledig uit. Ik vind dat heel erg voor hen! Mijn zoon had geluk dat hij zijn wagen op een andere plaats had geparkeerd”, vertelt ze.

Link tussen feiten

Drie auto’s brandden volledig uit en twee auto’s geraakten zwaar beschadigd. De voorbije maanden gingen er in Hoboken in totaal al 19 wagens in vlammen op. In de Frieslandstraat, zo’n 600 meter verder, brandden vorige week zondagnacht en donderdagnacht ook enkele auto’s uit. De politie ziet een mogelijke link tussen de verschillende feiten. “Een aantal brandstichtingen zijn mogelijk van dezelfde dader of daders”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.

De dader heeft vermoedelijk brand gesticht aan de BMW X6 van Ahmed. De vlammen gingen over op de wagens die ernaast stonden geparkeerd. “Ik kwam de trap af en zag al vlammen van aan de deur”, vertelt hij aan het VTM Nieuws. “Ik deed de deur even open, maar de vlammen vlogen door de wind helemaal naar achter. Dat was gigantisch!” Het was al de tweede poging om zijn wagen in brand te steken. Deze keer met succes. Ahmed is erg geschrokken door de gebeurtenis. “Ik voel me niet meer veilig. Wat is de volgende stap, ons huis in brand steken?”

Schrik voor parkeren

Zakaria El Azimani (26) woont in de straat en had zijn auto geparkeerd op een tiental meter van de plaats van de brand. “Ik werd vannacht wakker van de knal en zag veel rook. Toen ik de wagens zag branden moest ik denken aan de brandstichter die hier al maanden bezig is. Het lijkt alsof hij dure auto’s viseert. De mensen uit de straat zijn hard geschrokken door de brand. Ik heb geluk dat mijn auto niet beschadigd is, maar zal de volgende keer toch nadenken wanneer ik hem parkeer”, vertelt hij.

Volgens een andere buurtbewoonster zit de schrik er goed in. “Heel wat mensen uit de wijk maken zich zorgen. Ik heb geluk dat ik een parkeerplaats binnen heb, maar dat heeft niet iedereen. De dader sticht brand op verschillende plaatsen, dus je bent nooit zeker of je veilig geparkeerd staat.” Ze hoopt dat de politie de dader snel vindt. “Ze hebben gezegd dat ze extra patrouilles houden. Ik hoop dat ze genoeg met anonieme wagens rijden, zodat de brandstichter een keer tegen de lamp loopt.”

Volledig scherm Zakaria El Azimani (26) had zijn wagen geparkeerd op een tiental meter van de brand. © CVDP

Volledig scherm Het ging om een hevige brand met uitslaande vlammen. © rv

Volledig scherm Drie wagens brandden volledig uit. © CVDP

Volledig scherm Twee wagens geraakten zwaar beschadigd. © CVDP