Bevrijdingstunnel volledig versperd door ongeval met vrachtwagens: halfuur file op A12 richting Antwerpen

Gemaskerde man dringt villa binnen in Brasschaat: geen link met overval bij Pfaffs

Na de home-invasion bij de Pfaffs vrijdag werd zaterdag een ander koppel in Brasschaat in hun woning overvallen. Een gewapende man overviel twee bejaarden van 78 en 80 jaar in de De Wandeleerlei. Een 42-jarige verdachte werd kort erna gearresteerd en is aangehouden.