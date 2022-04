Betrapte auto-inbreker steekt politieman buiten dienst neer met mes

Een politieman buiten dienst hoorde ‘s morgens een luide knal in de Paul Van Ostaijenlaan op Linkeroever. Hij zag hoe een man de ruit van een auto had ingeslagen, de deur had geforceerd en inbrak in het voertuig. De verdachte was de wagen nog aan het doorzoeken. “De politieman sprak hem aan en probeerde de deur van het voertuig te sluiten om hem ter plaatse te houden in afwachting van een patrouille. Er ontstond een schermutseling waarbij de verdachte een klein mes trok en verschillende malen probeerde uit te halen. De politieman liep daarbij een kleine verwonding aan zijn linkerhand op. Uiteindelijk nam de verdachte zijn fiets en reed hij weg”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.

Criminele veelpleger

De politie hield meteen nazicht in de omgeving. De gsm van de dader lag nog op de plaats delict. Ook het gebruikte mes werd aangetroffen op straat. Even later kon het snelleresponsteam de man onderscheppen en arresteren. “Hij had geen identiteitspapieren op zak, maar was wel in het bezit van documenten op naam van verschillende andere personen. De man kon later geïdentificeerd worden als een criminele veelpleger die illegaal in ons land verblijft.”

In de loop van de ochtend werd ook duidelijk dat de man gelijkaardige feiten had gepleegd in de buurt van de Kammenstraat. De verdachte werd verhoord met het oog op voorleiding.