Betoging ‘Free Sohaib’ uitgesteld; rechter buigt zich dinsdag over opsluiting

Antwerpen Vier meter hoge vulva in Stadsfeest­zaal maakt bekkenbo­dem­pro­ble­ma­tiek zichtbaar

Voor wie nog niet op de hoogte was: deze week is het de Wereld Continentie Week, een gezondheidscampagne om aandacht te vragen rond incontinentiegerelateerde problemen. In het kader daarvan is er nog de hele week een vier meter hoge vulva te ontdekken in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Daarmee wil ‘femtechmerk’ Elvie vrouwen beter informeren over hun bekkenbodem en taboes de wereld uit helpen. “Meer dan 1 op de 3 Belgische vrouwen weet niet wat de functie is van de bekkenbodemspieren”, klinkt het.

20 juni