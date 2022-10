Betogers proberen water over Filip Dewinter te gieten bij lezing aan UAntwerpen: “Water gooien is niet zo onschuldig als het lijkt”

AntwerpenGeen toestanden zoals in Kessel-Lo donderdagavond op de Universiteit Antwerpen. Behalve een mislukte poging om wat water over hem te gieten, verliep de lezing van Filip Dewinter (Vlaams Belang) zonder commotie. Een honderdtal leden van verschillende linkse middenveldorganisaties kwam als protest tegen de lezing wel samen op de Graanmarkt.

KIJK. Filip Dewinter: “Men vond het nodig om mij met één of andere vloeistof vanop de tweede verdieping te overgooien”.

“Men vond het nodig om mij met één of andere vloeistof vanop de tweede verdieping te overgooien, maar water gooien is niet zo vreedzaam als men beweert”, zei Dewinter in het begin van zijn omstreden lezing over omvolking. De omvolkingstheorie is een rechtse theorie met betrekking tot de vermeende vervanging van de Westerse inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse cultuur zoals moslims.

Ondanks de berichtgeving over de lezing bleef het echter rustig in de aula in de Rodestraat. Deze was gevuld met NSV’ers, sympathisanten en ook opvallend veel beveiliging. De politie bevestigde dat het na de gebeurtenissen in Kessel-Lo extra mankracht heeft ingezet.

Gelijktijdig met de lezing vond er een protestactie plaats op de Graanmarkt. Linkse organisaties als de 8-meicoalitie, het ABVV Antwerpen, KifKif, Hart Boven Hard, Hand in hand tegen racisme, Ella vzw, Peperfabriek, studentenverenigingen Ayò en Comac, Fridays for Future en nog anderen hadden daartoe opgeroepen. Een open brief werd meer dan 250 keer getekend door studenten, academici en Antwerpenaren, laat de organisatie weten.

Vrijheid van meningsuiting

De sociale beweging Kif Kif had opgeroepen om de lezing niet te laten doorgaan, maar daar ging de universiteit niet op in. De universiteit ontving uit diverse hoeken petities en reacties tegen de lezing. “UAntwerpen houdt in deze kwestie de lijn aan die ze altijd heeft gevolgd”, zegt rector Herman Van Goethem. “Die lijn sluit aan bij het beleid van andere Vlaamse universiteiten en is in overeenstemming met de rechtsregels aangaande de vrijheid van meningsuiting.”

“De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de democratie”, gaat de rector verder. “Activiteiten zoals lezingen zijn een concrete invulling van de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid kent beperkingen in het strafrecht, maar preventieve censuur is niet mogelijk, want verboden door de Grondwet.”

Studenten kunnen met andere woorden een lezing organiseren, op voorwaarde dat er ook een tegensprekelijk debat is. “En dat is zo wanneer er een mogelijkheid is tot vragen stellen”, besluit Van Goethem. “Wie aanstoot neemt aan de stellingen die in deze lezing zullen worden verdedigd, wordt met aandrang uitgenodigd om aanwezig te zijn en na de lezing de spreker te bestoken met kritische vragen.”

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.