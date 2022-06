Bestuurster (20) lichtgewond na ongeval in Edegem

Antwerpen Stad Antwerpen in de wolken met komst van Campus 19 op DPG Media: “Muziek in de oren voor schoolver­la­ters”

In Brussel bestaat de school al vier jaar, maar in oktober opent ook de eerste Campus 19 in het hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen. Campus 19 is een codingschool dat de kans biedt aan jongeren zich om te scholen tot de IT-er van de toekomst, en dat helemaal gratis dankzij sponsors. Digipolis, de IT-partner van de stad Antwerpen, zet ook de schouders onder het project.

23 juni