Bestuurder krijgt GAS-boete voor spuwen op de grond

Antwerpen Kunsthal Extra City pakt uit met soloten­toon­stel­ling van gerenom­meer­de Libanese kunstenaar Rabih Mrouén

Kunsthal Extra City in de Provinciestraat vormt eind november het decor voor de eerste solotentoonstelling van de Libanese artiest Rabih Mrouén. De expo ‘Images Mon Amour’ stelt zich kritisch op tegen de Israëlisch-Libanese Oorlog van 2006, de start van de Arabische Lente in de regio in 2011 en de oorlog in Syrië die daarop volgde. “Mroué heeft ruim 25 jaar ervaring in de performatieve en beeldende kunsten en zijn geëngageerde en autobiografische praktijk is tegelijk breed en toegankelijk,” aldus artistiek coördinator Joachim Naudts.

17:14