Bestuurder gebruikt vals kenteken: wagen in beslag genomen

Een interventiepatrouille van noodhulp merkte tijdens een patrouille een wagen op waarvan de achterlichten niet werkten. Toen de inspecteurs een proces-verbaal van waarschuwing aan het opmaken waren, bleek dat het kenteken was afgeleverd voor een ander voertuig. In de nacht van woensdagnacht reden ze naar het adres van het kenteken waarvoor het was geregistreerd. Ze troffen de wagen aan en konden ook vaststellen dat de nummerplaat eigenlijk op een ander voertuig hoorde.

“Het voertuig met het defecte achterlicht is in beslag genomen wegens het vermoeden van niet verzekerd voeren. Er was geen kenteken voor die auto afgeleverd en dus was het ook niet ingeschreven. Ook het kenteken is in beslag genomen omwille van het misbruik”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.