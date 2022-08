Bestuurder betrapt die al zeven jaar geen rijbewijs meer heeft, ook boete voor man die auto uitleende

Het verkeersondersteuningsteam van de politie hield vrijdag een verkeerscontrole waarbij in totaal 195 wagens en 25 personen werden gecontroleerd. De inspecteurs zagen plots een wagen waarvan ze het vermoeden hadden dat de bestuurder zijn gordel niet droeg. Bij de controle bleek dat de man géén geldig rijbewijs had en dat al sinds 2015. Ook een drugstest leverde een positief resultaat op. Normaal wordt dan het rijbewijs ingetrokken, maar aangezien de man dat niet had werd de wagen in beslag genomen. Een wagen die overigens geen eigendom was van de bestuurder, maar van een kennis. Die laatste zal ook een boete krijgen, want het uitlenen van een wagen aan iemand zonder rijbewijs is ook strafbaar.