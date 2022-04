Bestuurder (27) test twee keer positief op drugs en alcohol

Antwerpen Wie een kijkje wil nemen in het recent vernieuwde stadhuis haalt best zijn wandel­schoe­nen uit de kast

Na drie jaar wachten is er op zondag 19 juni opnieuw een Urban Walk in Antwerpen. Op het menu: een unieke wandeling van ongeveer 10 km waar je de stad achter de schermen ontdekt. Zo kunnen deelnemers voor het eerst binnenkijken in het vernieuwde stadhuis.

13 april