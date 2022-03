Bestuurder (18) wisselt tijdens politieachtervolging van plaats met passagier (20): “Hij had geen geldig rijbewijs”

In de nacht van zaterdag op zondag reed het verkeersondersteuningsteam in Wilrijk een voertuig achterna. “De wagen zwalpte met hoge snelheid over de weg. De bestuurder reed zonder voorzichtigheid kruispunten op en zijn snelheid bleef de hoogte in gaan”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.

Op de Beukenlaan, waar 50 km/uur de maximum toegelaten snelheid is, haalde de auto een snelheid van 110 km/uur. De politie probeerde de wagen te doen stoppen, maar de bestuurder gaf er niet meteen gevolg aan. Het team reed daarom met het politievoertuig naast de snelle auto. De agenten zagen dat de bestuurder tijdens het rijden van plaats was gewisseld met zijn passagier. “De initiële bestuurder van 18 jaar oud beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs van het type 36 maanden. Hij voldeed dus niet aan de voorwaarden om achter het stuur te mogen kruipen.”

Geen gordel

Omdat de twee van plaats aan het wisselen waren, had de bestuurder zijn gordel nog niet omgedaan. “De jongeman van 20 jaar die achter het stuur was gekropen, was nog een beginnend bestuurder. Het rijbewijs van beide bestuurders is onmiddellijk ingetrokken. Later bleek dat de twee de auto van thuis hadden meegenomen zonder dat de ouders er weet van hadden.”