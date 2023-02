Bestuurder (17) probeert vluchtmisdrijf te plegen

Luc Van der Kelen droomt al van de lente: “Een zonnetje, een terrasje. Dáár leeft de mens van”

Het warme seizoen is begonnen. U zal zeggen dat ik te snel van stapel loop. Want, zegt ook mijn vrouw, om die stelling geloofwaardig te maken is het nog zeker een maand te vroeg. En het kan nog vriezen tot half mei, tot de ijsheiligen voorbij zijn. Ze zal ergens wel gelijk hebben, de winter duurt nog tot de 21ste maart en pas daarna mogen we van de aankomende lente spreken.