Bestuur Beerschot gaat in gesprek met supporters na racistische gezangen

AntwerpenHet Beerschot-bestuur heeft in een brief meegedeeld dat racistische gezangen niet meer geaccepteerd worden. Het gaat in gesprek met de supportersgroepen om dergelijke gezangen, zoals afgelopen zondag op RWDM, achterwege te laten.

Afgelopen zondag was het weer zover. De meegereisde supporters van Beerschot zetten tijdens de match tegen RWDM racistische spreekkoren en gezangen in. Pro League-voorzitter Lorin Parys liet weten dat de bondsprocureur aan de slag gaat met het racisme van de Beerschot-supporters in RWDM. Er dreigen dus nieuwe tuchtsancties of boetes, na de zware sancties die Beerschot begin dit seizoen al kreeg opgelegd.

De club startte het nieuwe seizoen met twee thuismatchen zonder publiek. Een gevolg van het ‘vuurpijl-incident’ tijdens de derby tegen Antwerp vorig seizoen. Toen zorgde een vuurpijlgooier ervoor dat Beerschot twee wedstrijden met gesloten deuren moest spelen. De vuurpijlgooier, Jorn V.d.B., riskeert daarvoor een zware schadevergoeding te moeten betalen aan de club. Dinsdag doet de rechtbank uitspraak.

Ook Beerschot-legende Paul Beloy vond dat het welletjes is geweest met die racistische spreekkoren. In De Morgen pleitte hij voor een hardere aanpak: “Of het nu door puntenaftrek of een financiële straf is, ik vrees inderdaad dat clubs pas gaan luisteren als ze voor dit gedrag gestraft worden. We hebben al heel wat campagnes tegen racisme gehad, maar ik vrees dat dat allemaal weinig uithaalt zolang de betrokken organisaties hun verantwoordelijkheid niet nemen. Met dit soort gedrag mag je in het voetbal niet ongestraft meer wegkomen.”

“Positief verhaal”

Het Beerschot-bestuur publiceerde maandag een open brief op zijn sociale media: “Dit seizoen sloeg Beerschot, samen met zijn fans een nieuwe weg in. Dat leidde in de laatste twee maanden al tot ongelooflijke momenten en herinneringen. De overwinning tegen Deinze, de comebacks tegen Standard (SL16) en Virton en ook een ongelooflijk positieve support in de verlieswedstrijden tegen Lommel en RWDM. Waar fans tot lang na het laatste fluitsignaal het beste van zichzelf gaven.”

“Dat positieve verhaal wil de club verder zetten, met z’n trouwe supporters in de komende weken en maanden in de tribunes. In dat verhaal is er echter geen plaats voor racisme en discriminatie. Beerschot betreurt dan ook de gezangen tegen supporters van RWDM en vraagt onze fans met aandrang om zich van zo’n gezangen te onthouden.”

“Zo’n gezangen schaden niet enkel het imago van de club, maar zorgen ook voor verdeling tussen spelers en supporters. Beerschot zal in de komende weken in overleg gaan met onze fans om dit soort spreekkoren uit zijn stadion te bannen. Zo kunnen we tonen wat onze fans echt zijn: fanatieke, toegewijde supporters met veel humor.”

