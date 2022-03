Bestelwagen van PostNL stond bijna vier maanden voor iemands voordeur te verpauperen: “De bekleding was helemaal beschimmeld.”

In de Boekenberglei in Deurne leek twee weken geleden op het eerste zicht geen vuiltje aan de lucht. Talloze auto’s stonden geparkeerd langs de baan en het scheen nauwelijks op te vallen dat een ervan er al veel langer stond dan strikt noodzakelijk. Pas als je het voertuig van dichterbij ging bekijken, viel het op dat er iets niet klopte.

Het ging om een camionette van het bedrijf PostNL die al geruime tijd door niemand meer was aangeraakt. De wagen verkeerde bovendien in een verfomfaaide staat. Een stuk van een van de zijspiegels was afgebroken, beschermingsstrips langs beide zijden van de camionette ontbraken en de bekleding langs de binnenkant was beschimmeld. De nummerplaat langs de achterkant was om onbekende redenen ondersteboven gemonteerd.

Quote Ook bij de politie vingen we lange tijd bot. Die wilden op zich het voertuig wel wegslepen, maar dat kon niet vanwege een verzeke­rings­kwes­tie. Er heeft zelfs een tijdje een wielklem opgezeten, maar dat veranderde natuurlijk niets aan de situatie.

“Dat voertuig staat al sinds november voor onze deur,” vertelt de buurtbewoonster voor wiens deur de bestelwagen geparkeerd stond. “Nu gebeurt het wel vaker dat hier in de straat wagens worden geparkeerd, of soms achtergelaten met een takelwagen, die vervolgens enkele weken blijven staan zonder dat iemand ernaar omkijkt. Maar dit duurt nu al bijna vier maanden.”

De bekleding was beschimmeld en vuil.

Onderaannemers, verzekering en wielklem

Klaarblijkelijk was het verwijderen van het voertuig niet zo eenvoudig als je zou denken. “Met PostNL hebben we verschillende keren contact gehad, maar zij vertelden telkens dat de voertuigen eigendom zijn van een onderaannemer en ze zelf dus niets kunnen ondernemen. Ook bij de politie vingen we lange tijd bot. Die wilden op zich het voertuig wel wegslepen, maar dat kon niet vanwege een verzekeringskwestie. Er heeft zelfs een tijdje een wielklem opgezeten, maar dat veranderde natuurlijk niets aan de situatie.”

Haar echtgenoot Patrick had op Twitter al verschillende malen een oproep geplaatst jegens de Stad Antwerpen om iets aan de situatie te doen, maar van hen kreeg hij geen gehoor. “Het voertuig bezorgt ons wel wat overlast. Iedere dag moeten we ernaar kijken en het is geen mooi zicht. Een paar weken geleden, toen we een paar meubels wilden laten leveren, ging dat niet en moesten we extra kosten betalen voor de levering. Het werd toch wel eens tijd dat er wat ondernomen werd.”

Niet verboden lang te parkeren

Een mailtje van onze redactie naar PostNL kreeg geen gehoor en de Antwerpse politie gaf aan dat de situatie ook voor hen moeilijk lag. “Het is per slot van rekening niet verboden om ergens lang geparkeerd te blijven staan, als er op die plaats niet betaald moet worden om te kunnen parkeren.” liet woordvoerder Willem Migom destijds weten. “Maar we hebben de situatie bekeken en het voertuig zal in de loop van volgende week getakeld worden.”

Dat is ondertussen gebeurd, tot grote vreugde van Patrick en zijn echtgenote. “Door naar de pers te stappen wilden we kijken of er misschien schot in de zaak zou komen,” vertelt hij nog. “Vorige week waren we op vakantie, maar kennelijk hebben ze donderdag de camionette eindelijk weggetakeld. Vanzelfsprekend zijn we daar erg tevreden mee.”

Na zoveel maanden begon er zelfs mos te groeien op het voertuig.