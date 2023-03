‘Beste muurschildering ter wereld’ van Matthias Schoenaerts plots bedekt door laag isolatie

‘Hopelijk komt er iets nieuws in de plaats’, ‘Amai, hoe saai is dat nu???’ en ‘Zonde, was een vette muur!’, zijn enkele van de teleurstellende reacties op de Instagrampagina van ‘streetartantwerp’. Schoenaerts zelf reageerde nog niet.

‘Depri’

Does en Zenith maakten de mural tijdens de lockdownperiode in 2020. “Ik heb zin om te blijven schilderen en de reeks in Antwerpen verder te zetten”, vertelde Schoenaerts toen in onze krant. “Dit werk wordt extra fris en zomers. De kleurrijke delen symboliseren energie en levensvreugde, want de laatste tijd is alles maar depri geworden. De barsten in het werk staan voor pijn en druk.”