Benzineprijzen gaan weer door het dak: dit zijn de goedkoopste tankstations per gemeente in de regio Antwerpen

Antwerpen Brusselse artiest maakt muurschil­de­ring in tuin van Rubenshuis

Rubens blijft inspireren. Ook street artist Spear is gefascineerd door de meester. In de tuin van het Rubenshuis in Antwerpen maakt hij een muurschildering op een 40 meter lange werfafsluiting. Nog tot 17 juni kan je Spear live aan het werk zien.

9 juni