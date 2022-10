Benefiet voor studenten Conservatorium Antwerpen: choreograaf Alain Platel wordt Maestro Honoris Causa

Het zijn crisistijden en dan maakt meer financiële steun voor de Conservatoriumstudenten echt wel een verschil. Vzw Bolster - ontstaan uit de fusie van de Vrienden Conservatorium Antwerpen en de Stichting Conservatorium Antwerpen – organiseert een benefiet in de rode zaal van De Singel. De studenten die in 2021 afstudeerden in Dans, brengen de voorstelling ‘Another Sacre’ op muziek van Igor Stravinsky. Ze werden gecoacht door Alain Platel en Bérengère Bodin.

Jong talent

Platel heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de dans in Vlaanderen. Maar ook in het buitenland dwong hij respect af. Frankrijk maakte hem in 2001 Ridder in de Orde van Kunsten en Letteren. In 2016 werd hij doctor honoris causa aan de universiteit van zijn geboortestad Gent. De onderscheiding Maestro Honoris Causa ontvangt hij op 4 november van gouverneur Cathy Berx, die voorzitter is van vzw Bolster. Die verzamelt fondsen om het ‘talent van morgen’ een duw te geven. Bolster financiert studiebeurzen, stages, masterclasses en de aankoop of herstelling van instrumenten, maar zet ook de schouders onder grote en kleine projecten. Dankzij de vzw kan het Conservatorium jonge kunstenaars uitmuntende opleidingen in dans, drama en muziek blijven bieden.