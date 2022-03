Belandt jouw vliegtuigje verder dan 50 meter? Probeer het tijdens het kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien op Stadscampus UA

Het concept van Red Bull Paper Wings is simpel. Je vouwt een vliegtuigje met een vel A4-papier en kan daarmee deelnemen in twee disciplines: ‘Longest Distance’ en ‘Longest Airtime’. Woensdag 23 maart vanaf 14 uur kunnen Antwerpenaren pogen om een plekje in de Belgische finale te verzilveren.

Bijna 50 meter

Op 14 maart vond alvast de eerste voorronde oftewel ‘Qualiflyer’ plaats in Louvain-la-Neuve. Het papieren vliegtuigje van Dries Feremans kwam het verst neer en belandde op 48.40 meter. Het lukte Maxim de Thier om zijn vliegtuigje 11.5 seconden in de lucht te houden. Eerder deze week was Brussel aan de beurt. Daar deden honderddertig deelnemers een gooi naar een plekje in de nationale finale. Het papieren vliegtuigje van Karel Tempelaere uit Londerzeel vloog daar 29 meter ver. Het vliegtuig van Remi Bourgeois uit Zaventem bleef het langst in de lucht: 8.42 seconden.