BEKERKOORTS. Eerste fans van Malinwa en Antwerp zijn richting Heizel vertrokken: volg alle supportersgekte in onze blog

Chauffeur rijdt dienstvoer­tuig politie aan en blijkt thuis drugs te hebben

Het wijkteam Oost van de Antwerpse politie merkte donderdag een drugstransactie op aan de Merksemsesteenweg in Deurne. Een man die te voet vertrok bleek na controle in het bezit te zijn van 60 gram cannabis, een weegschaal en verpakkingsmateriaal. Hij was echter niet de enige die de politie die dag kon klissen.