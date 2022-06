Bekendste frituuruitbaatster van 't stad speelt zichzelf in nieuwe theatervoorstelling: “Ik gebruik mijn ervaring in de frituur in mijn rol”

AntwerpenVan een carrièreswitch gesproken: nu staat ze nog frieten te bakken in Frituur Number One, binnenkort staat ze op de planken in het Fakkeltheater. Maria Vanlommel, de bekendste en meest legendarische frituuruitbaatster van Antwerpen, speelt dit najaar zichzelf in de nieuwe theatervoorstelling ‘Maria van ’t frituur’. “Achter mijn toog speel ik ook toneel”, lacht Maria.

Bijna exact 39 jaar is Maria Vanlommel het gezicht en de drijvende kracht van Frituur Number One in de Hoogstraat. Schuin tegenover de frituur: de rode gevel van het Fakkeltheater. In het najaar verhuist Maria voor eventjes van achter de friteuses naar het podium aan de overkant van de straat. Ze speelt er namelijk zichzelf in het theaterstuk ‘Maria van ‘t frituur’, een volkse komedie mét the one and only Maria van ’t frituur.

Mysterieuze verdwijning

Het verhaal? De straat van de frituur ligt open voor de zoveelste werken aan de riolering. Tijdens de werken wordt er een mysterieuze rugzak gevonden op nog geen honderd meter van de frituur. Na onderzoek blijkt het te gaan om de rugzak van Gilbert De Breuck, een gerenommeerd onderwijzer en stadsgids van Antwerpen. Er is opschudding in de buurt, want het betreft een onopgeloste, mysterieuze verdwijning. Deze gebeurtenis is natuurlijk het onderwerp van gesprek in de frituur. Samen met Maria spelen vijf acteurs tegen een razend tempo meer dan vijftien personages. Alle personages duiken in het verleden op zoek naar wat er is gebeurd. De schijnbaar toevallige passanten van de frituur blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan men zou vermoeden.

Volledig scherm Maria Vanlommel, uitbaatster van Frituur Number One in de Hoogstraat in Antwerpen. © Tessa Kraan

Grote eer

“Hoe ze bij mij terecht zijn gekomen? Dat heb ik vorige week, tijdens de eerste lezing van het script, ook pas gevraagd", lacht Maria terwijl ze de eerste frietjes voorbakt. “Wim Schuer van Garifuna, de producent van het toneelstuk, komt hier al jaren als klant. Hij opperde vier jaar geleden al dat hij eens iets wilde doen rond ‘Maria van ‘t frituur’. Toen kwam corona, dus lag het idee even stil. Maar uiteindelijk stortte Peter Thyssen, die ook in het stuk meespeelt, zich op het scenario.”

“Toen ze me vroegen of ik mee wilde spelen, heb ik niet direct ‘ja’ gezegd. Ik heb heel lang getwijfeld, omdat ik nog nooit geacteerd heb. Maar uiteindelijk stemde ik toch in, want ik vind het wel een eer dat er een toneelstuk rond mij is gemaakt. Dat streelt je ego. Als ze nu tegen u zeggen dat je bij CNN ‘ik-weet-niet-wie’ mag gaan interviewen, ben je toch ook gecharmeerd?”

Volledig scherm Maria Vanlommel, uitbaatster van Frituur Number One in de Hoogstraat in Antwerpen. © Tessa Kraan

Niet improviseren

Het is de eerste keer dat Maria acteert. “Behalve hier hé, achter de toog acteer ik ook. Ik babbel graag met de mensen, maar mijn privéleven gooi ik hier niet op straat, dat houd ik gescheiden. Maar op het podium moet ik gewoon mezelf zijn, heeft de regisseur gezegd. Ik heb natuurlijk een script, ik ga niet improviseren, maar ik ga wel mijn ervaring in de frituur gebruiken in mijn rol."

Maria ambieert nochtans geen carrière als actrice. “Ik kan niet blijven Maria van ‘t frituur spelen hé”, lacht ze. “Ik heb aan Peter gevraagd om me zo weinig mogelijk tekst te geven, dus ik moet niet zo enorm veel zeggen. De voorbereidingen zijn nog niet echt gestart, dat zal pas deze zomer zijn. Ik ben wel al een beetje zenuwachtig, ik heb ‘den trac’ zoals ze zeggen. Ik heb nog nooit op een podium gestaan en ik heb ook nog nooit teksten vanbuiten geleerd. Ik mag hopen dat dat lukt, anders ben ik gezien. Maar ik sta met professionele acteurs op het podium: Sam Verhoeven, Carry Goossens, Peter Thyssen, Nele Goossens, Jessica Celmer ... Zij zijn allemaal heel lief voor mij. Peter zei me onlangs: ‘Maria, je komt in een warm bad terecht’. Dat heb ik altijd onthouden.”

De voorstelling loopt van 9 november tot 4 december 2022 in het Fakkeltheater, Rode Zaal, Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen.

Volledig scherm De affiche van 'Maria van 't frituur'. © Garifuna

Volledig scherm Maria Vanlommel, uitbaatster van Frituur Number One in de Hoogstraat in Antwerpen. © Tessa Kraan