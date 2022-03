Bekende kooivechter en bodybuilder opgepakt als handlangers van ‘Dikke Nordin’: “Ik ken Nordin enkel vanuit de krant”

Antwerpen Vanaf nu kun je ook op café gaan in Nieuw Zuid: “Den Tripel flitst je terug naar vorige eeuw”

Vandaag is het allereerste café op Nieuw Zuid geopend: Den Tripel. Het volkscafé moet wat leven in de brouwerij brengen in de nieuwe wijk. Den Tripel is een bruine kroeg, en doorbreekt het moderne karakter van Nieuw Zuid op een ongedwongen manier. “Je wordt teruggekatapulteerd naar vorige eeuw, maar tegelijkertijd is alles modern en hedendaags”, klinkt het bij de eigenaars.

