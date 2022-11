Bekende Antwerpenaren reageren op ‘Trumpiaanse’ Boerentoren van Fernand Huts: “Weinig inspiratie kan je dit ontwerp alvast niet verwijten”

Antwerpen Fernand Huts verbluft Britten met Vlaamse meesters (1880-1930): “Wij hebben de Engelsen leren schilderen”

Eén maand na Denver (VS) pakt de kunststichting van Fernand Huts in het Oost-Engelse Sudbury alweer uit met een verbluffende expositie. Deze keer schitteren niet Rubens of Jordaens, maar meesters uit de periode 1880-1930 zoals Emile Claus, James Ensor en Léon Spilliaert. “Het is de eerste keer dat Vlaamse impressionisten in Groot-Brittannië te zien zijn”, zegt Huts.

19 november