Bekende Antwerpenaren over het drugsgeweld in hun stad: “In Portugal is cannabis legaal en gaat de politie niet achter kleine dealers aan.”

“In woon in de regio rond de Belgiëlei in een gebied waarin de joodse gemeenschap leeft,” aldus volksvertegenwoordiger Michael Freilich. “Gelukkig hebben we weinig te maken met het drugsgeweld. Dat komt omdat we nog steeds onder terreurniveau drie staan en er daardoor veel zichtbare politie aanwezig is. Anderzijds wonen de mensen die zich bezighouden met de verkoop van drugs niet in dit dictrict. Ik ben dus niet bang door de aanslagen en ga nog steeds elke avond wandelen.”