Bekend kapsalon Costa Del Kapsalon verhuist van centrum Antwerpen naar het Zuid: “Kalmer, cleaner en meer kleur”

Op donderdag 6 oktober opende Stijn Hillebrant de deuren van de nieuwe, kleurrijke en veel ruimere versie van zijn Costa Del Kapsalon. Na zesenhalf jaar in het gezellige, maar kleine en ietwat chaotische kapsalon aan de Nationalestraat, vond Stijn dat het tijd was voor iets nieuws.

“Ik wilde dezelfde vibe creëren als in het vorige salon, maar dan wat kalmer, cleaner en met meer kleur”, vertelt Stijn. “In het vorige pand hingen de muren vol met kadertjes, posters en andere decoratie, dat maakte het wat te druk. Hier werken we meer met organische vormen op de muren in verschillende kleuren, al hebben we wel enkele relicten van het vorige kapsalon samengebracht in een gezellig zithoekje. Ik denk dat we in dit pand nog veel kunnen groeien, dat geeft me rust. Daar zag ik in het vorige salon de mogelijkheid niet meer toe.”

Groot genoeg

Costa Del Kapsalon verhuisde van het centrum van Antwerpen naar het iets meer afgelegen Zuid. “Maar dat is voor onze klanten geen probleem”, aldus Stijn. “Wij hebben het geluk dat de klanten voor ons komen, we hoeven geen vitrine meer te hebben omdat de mensen ons al kennen. In Antwerpen is het moeilijk om een groot genoeg winkelpand te vinden, en ik wilde minstens 150 m2 oppervlakte. Wil je dat nog kunnen betalen, kom je uit bij panden op het Eilandje of het Zuid. Anders zit je in de dure winkelstraten, dat is onbetaalbaar. Dit pand bezocht ik als laatste, maar ik was meteen verkocht: de betonnen vloer, de grote, open ruimte ... Momenteel zijn ze hier voor de deur nog aan het werken, maar ik geloof dat het park dat hier komt heel mooi zal worden.”

Low bullshit

“Ik had vroeger enorm veel schrik om zelfstandige te worden, ik heb het dan ook jaren uitgesteld”, aldus Stijn. “Maar het is als een trein gegaan, meer dan ik had kunnen hopen. Om hier nu in dit pand te zitten, is ‘unreal’. Ik ben blij dat ik hier geraakt ben, samen met mijn hecht team van collega’s. Onze kappers zijn al die jaren nooit veranderd, ik denk dat dat een van de sterktes is van Costa Del Kapsalon. Ons kapsalon staat voor ‘high service’ en ‘low bullshit’. We zijn eerlijk tegen onze klanten: kan je haar een bepaalde haarkleur niet aan, gaan wij niets verzinnen en zeggen we gewoon waarom dat geen goed idee is. We willen ook geen blasé kapper zijn: geen kusje hier en kusje daar, geen streken. Iedereen is hier gelijk, en dat maakt Costa Del Kapsalon zo toegankelijk. Het pand is veranderd, maar onze visie niet.”

Volledig scherm Stijn Hillebrant open costa Del Kappers op een nieuwe locatie. © Tessa Kraan

Volledig scherm Stijn Hillebrant open costa Del Kappers op een nieuwe locatie. © Tessa Kraan

Volledig scherm Stijn Hillebrant open costa Del Kappers op een nieuwe locatie. © Tessa Kraan

Volledig scherm Stijn Hillebrant open costa Del Kappers op een nieuwe locatie. © Tessa Kraan

Volledig scherm Stijn Hillebrant open costa Del Kappers op een nieuwe locatie. © Tessa Kraan

Lees ook:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.