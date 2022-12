Beiaardconcert viert einde restauratiewerken kathedraal

Antwerpen Bouw INEOS-kra­ker in Antwerpse haven officieel gestart: 2.000 kilometer aan leidingen en 128 voetbalvel­den groot

In de Antwerpse haven is de eerste steen - nu ja, eigenlijk: damwand - gelegd voor Project One, de ethaankraker van chemiereus INEOS. Het gaat om een investering van vier miljard euro, die 450 directe jobs moet opleveren. De opstart van de omstreden fabriek is gepland voor 2026.

17:03