Beerschot-hooligan die vuurpijl naar Antwerp-fans gooit, moet 14 maanden achter de tralies

De stadsderby tussen Beerschot en Antwerp op 5 december 2021 eindigde niet enkel in een nederlaag voor de thuisploeg, maar ook in een fikse disciplinaire straf door de voetbalbond. Beerschot moest twee wedstrijden met gesloten deuren spelen, omdat supporter Jorn V.d.B. tijdens de tweede helft het veld was opgelopen en een vuurpijl in het vak van Antwerp had gegooid. Op het einde van de match bestormde een vijftigtal Beerschot-aanhangers het terrein voor een veldslag met de politie.

Dochtertje

Jorn V.d.B., vader van een dochtertje, werd op het terrein gearresteerd en zat daarna een week in de gevangenis. De procureur vervolgde hem in de rechtbank voor brandstichting in een ‘bewoond gebouw’ en voor bedreigingen. De aanklager vorderde een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. Milder kon ze niet zijn, want Jorn V.d.B. was in 2017 al eens veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het toetakelen van een Antwerp-supporter aan Berchem Station.

Vijf jaar stadionverbod

De rechtbank volgde dinsdagmorgen de vordering van de aanklager grotendeels. Jorn V.d.B. werd veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 14 maanden effectief. Hij krijgt een boete van 1.200 euro en een stadionverbod van 5 jaar.

Hij moet ook een schadevergoeding van 8.000 euro betalen aan Beerschot. Dat is voor hem een meevaller, want het clubbestuur van Beerschot had de schade becijferd op 254.000 euro. Door de rellen na de derby moest Beerschot twee wedstrijden met gesloten deuren spelen.

De advocaat van Jorn V.d.B., Xavier Potvin, vond dat Beerschot weinig recht van spreken had. Beerschot-bestuurslid Walter Damen had enkele dagen voor de derby zelf een ballonnetje opgelaten over “een beetje oorlog” tijdens Beerschot-Antwerp.

