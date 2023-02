Beerlovers op De Coninckplein derde beste biercafé van het land: “Een local met een Duveltje of een Amerikaanse toerist met een exclusief biertje, iedereen is meer dan welkom”

ANTWERPENDe Belgian Beer Awards voor het jaar 2022 zijn weer uitgedeeld. Vanuit Antwerpen wordt het intussen iconische Billie’s Bier Kafetaria opnieuw gelauwerd maar het is ook café Beerlovers die de Koekenstad trots maakt met derde beste bierpub van het land. “Een fijne erkenning, bevestiging dat we goed bezig zijn.”

42.000 zuipschuiten en andere liefhebbers hebben gestemd voor de Belgische bierprijzen 2022. Donderdag werden de prijzen uitgedeeld aan de beste Belgische bieren als daar zijn Orval (amberkleurig) en Stella (pils) maar evengoed Kamadaradski Balsamico (spontaan donker) en Cuvée Kluysbosch Lambiek-Cider (fruitbier). Ook werden er gouden oorkondes uitgedeeld voor De Zytholoog (offline media), Beers from Limburg (online media) en Galea uit Brasschaat mag zich de beste brouwerij van 2022 noemen.

Billie’s

Voor Antwerpen centrum is Billie’s Bier Kafetaria doorgaans de grote slokop van de prijzen. Vorig jaar won het café in het hartje van de stad ook de bijzondere prijs van bierpersoonlijkheid van het jaar voor Billie de Franse bulldog, de mascotte van de bar en het gelijknamige festival, die vorig jaar overleed. Voor het festival Billies Craft Beer Fest in Waagnatie, scoort het café dit jaar zilver. Ook is Billie’s opnieuw opgenomen in de top tien van beste bierrestaurants van het land.

Beerlovers

Maar het is Beerlovers Bar, aan de andere kant van de stad op het De Coninckplein, dat als enige zaak van heel de provincie in de top tien van beste biercafés staat. Meer zelfs. Beerlovers haalt brons. “Een leuke erkenning”, reageert uitbater Ben Floren (48) fier. “En een bevestiging dat we leuk bezig zijn met het café.”

Ben startte met Beerlovers in 2016 en moet na ‘t Antwaerps Bierhuiske, Gollem - bestaan allebei niet meer - en Billie’s het eerste café van Antwerpen zijn dat zich met craftbieren bezig houdt, oftewel ambachtelijke, experimentele bieren die zich afzetten tegen de massaproductie van de AB InBev’s van deze wereld.

Hechte gemeenschap

“Intussen zijn er veel meer craftbierconcepten in Antwerpen bijgekomen. Het is een hechte gemeenschap, we werken nauw samen en zijn met z’n allen vrienden geworden”, benadrukt Ben. “Ik waak enorm over de selectie bieren in Beerlovers. De Belg is een traditionele drinker, door de enorm rijke biergeschiedenis in ons land, is dat ook niet meer dan terecht, daarom hou ik ook vast aan Belgische klassiekers, maar heel select, en enkel van kleinere brouwerijen. Daarnaast heb ik uiteraard een uitmuntend nationaal en internationaal gamma aan craftbieren.”

“Maar onze klanten komen hier ook voor onze amicale service. Of het nu een local is die een Duveltje drinkt of een Amerikaanse toerist die speciaal naar hier is gekomen om onze exclusieve bieren te ontdekken. Iedereen is meer dan welkom.”

Animo op het plein

Het De Coninckplein heeft niet een al te beste reputatie in de stad. “Ze verklaarden me voor zot toen ik hier in 2016 een nieuwe, hippe craftbierbar wilde neerpoten”, grinnikt Ben. “Maar mede door Beerlovers, en ook door de Permekebibliotheek, een recent geopende zuurdesembakker, koffiebar Viggo’s en vele andere leuke barretjes rond het plein, voel je hier een heropleving. De ambiance op het De Conincklplein verbetert zienderogen. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van deze locatie.”

Het beste biercafé van het land is MALZ in Leuven en ’t Vermaek in Sleidinge mag zich zilver kronen. Ontdek alle uitgereikte awards op beerawards.be.

