Beelden van bewakingscamera tonen hoe twee mannen gevel in Antwerpen beschieten én alles zelf filmen

Het was een onrustige week vol drugsgeweld in Antwerpen. Bij een schietpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een woning aan de Lange Beeldekensstraat onder vuur genomen. De daders spoten ook “Dede Dief” op de garagepoort en vuurden dan een achttal kogels af. De schietpartij kon worden vastgelegd door een bewakingscamera.

Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in dit dossier.



Bij de aanslag vrijdagnacht vielen er geen gewonden. De Marokkaanse familie die op het adres woont, was niet thuis op het moment van de aanslag. Zonen van de familie S. kwamen al met het gerecht in aanraking. Eén van hen, Reda, zit al enkele jaren in de gevangenis. Mogelijk hadden de aanslagplegers het deze keer op zijn jongere broer Chakib S. gemunt. Ook nu is de boodschap duidelijk: de familie wordt ervan verdacht met een deel van een lading cocaïne vandoor te zijn gegaan.



Op de beelden is te zien hoe een van de mannen verschillende schoten afvuurt in de richting van de woning, terwijl de andere man alles lijkt te filmen met een smartphone. Nadien rennen ze samen weg.

Volledig scherm Bewakingscamera filmt moment waarop twee mannen gevel in Antwerpse Lange Beeldekensstraat beschieten én alles zelf filmen. © RV

Hetzelfde motief speelde vorige dinsdag al bij een schietpartij in de Lageweg in Hoboken. Daar werd de broer Abdelhalim L. in zijn been geschoten toen hij na aanbellen de voordeur opende. Het slachtoffer heeft zelf niets met het drugsmilieu te maken. Vermoedelijk was de kogel bedoeld voor zijn broer Abderrahim die eveneens wordt verdacht van diefstal van cocaïne.

De onderzoeksrechter voert momenteel een onderzoek naar vernielingen en inbreuken tegen de wapenwetgeving, de feiten staan niet gekwalificeerd als poging moord of doodslag omdat nog niet duidelijk is of het de bedoeling was om iemand te raken met de kogels.

Bewogen week

Voor Antwerpen is het een bewogen week geweest wat betreft het drugsgeweld. Maandag liep een drugsdeal aan de Bredastraat mis. Eén van de betrokkenen werd neergestoken en later dood aangetroffen op het De Coninckplein.

Donderdagnacht was er dan de wilde schietpartij op het Astridplein aan het Centraal Station nadat een uithaling uit een container met koffie was misgelopen. De twee verdachten werden opgepakt. De container bleek naderhand geen drugs te bevatten.

Zondagmiddag werd dan weer melding gemaakt van een schietincident dat zaterdagavond of -nacht al had plaatsgevonden. Bij een pand in Rietschoorvelden werd een viertal kogelinslagen vastgesteld. Het pand was eerder al doelwit van gelijkaardige feiten.