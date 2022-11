Beeld van Nello en Patrasche op Handschoenmarkt komt nu ook ‘s nachts tot zijn recht

Antwerpen “Wie gelooft dat hij er te slim voor is, denkt best twee keer na”: stad en politie lanceren campagne tegen internet­frau­de na onrustwek­ken­de stijging

Het aantal slachtoffers van phishing , een vorm van internetfraude, neemt onrustwekkend toe in Antwerpen. In de eerste jaarhelft van 2022 werden hierover al 655 aangiften gedaan. Gemiddeld ontfutselen fraudeurs 3.331 euro per slachtoffer, in sommige gevallen gaat het over 50.000 euro. In samenwerking met het lokale politiekorps lanceert de stad nu een sensibiliseringscampagne: “Wat te mooi klinkt om waar te zijn, is ook te mooi om waar te zijn.”

4 november