Bavo De Mol (Open Vld) vraagt historische duiding bij graf August Borms: “We moeten juiste lessen trekken uit donkere episodes van onze Vlaamse geschiedenis”

De voorbije acht maanden was het graf van Borms tweemaal het doelwit van vandalisme. Een eerste keer gebeurde dat in juni 2022.De stad herstelde de grafsteen en het bijhorende kruis in het najaar, maar in januari dit jaar was het wéér prijs. Deze maal was er geen rode verf bij, maar de schade is vergelijkbaar. Normaal gezien zal de stad Antwerpen de grafzerk opnieuw moeten herstellen. Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter vroeg zelfs al om er camera’s te plaatsen.