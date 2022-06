Basketbalplein Sint-Jansvliet krijgt unieke grondtekening voor WK 3x3 basketbal

Antwerpen Stad creëert 209 extra plaatsen voor buitenge­woon onderwijs: “De crisis wordt elk jaar groter”

Stad Antwerpen neemt twee initiatieven om de capaciteit in het Antwerps buitengewoon onderwijs structureel uit te breiden. Dit doet ze door een bouwgrond aan te kopen voor een nieuwe basisschool buitengewoon onderwijs in Hoboken en door de capaciteit van De Leerexpert Columbiastraat te vergroten. Die initiatieven zijn goed voor 209 extra plaatsen. Er is namelijk een nijpend tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs waardoor heel wat kinderen op de wachtlijst staan.

14:11