Bart De Wever over de overbevolking in gevangenis Begijnenstraat: “Geen grondslapers meer vanaf 1 juli”

AntwerpenBurgemeester Bart De Wever (N-VA) wil de aanpak van de overbevolking van de gevangenis in de Begijnenstraat niet op de spits drijven. Pas over 3 tot 4 jaar kan die blijvend worden opgelost “Iedereen doet zijn best. Tegen 1 juli proberen we van de grondslapers verlost te zijn”, aldus De Wever.

PVDA-raadslid Mie Branders wilde op de gemeenteraadscommissie weten hoe het stond met de overbevolking van het arresthuis in de Begijnenstraat. Op bevel van de burgemeester moest die vanaf 1 mei teruggedrongen worden tot 680 gevangenen terwijl in normale tijden minstens 700 gevangenen zitten opgesloten. Vanaf 1 juli moet dat aantal dalen tot 650 gevangenen.

Mie Branders vroeg zich af of de maatregel van De Wever resultaat had opgeleverd, zowel voor de leefomgeving van de gevangenen als voor de veilige werkomstandigheden van de cipiers. Op dit moment moet nog altijd een vijftigtal gevangenen op een matras op de grond slapen.

De burgemeester wond er geen doekjes om: de overbevolking van de Begijnenstraat waar officieel plaats is voor 365 mannen en 48 vrouwen, zal de eerste jaren niet opgelost raken. Pas bij de opening van een nieuw te bouwen arresthuis in 2024 of 2025 kan er sprake zijn van een blijvende oplossing.

De Wever: “Er is niets zo beklijvend als een bezoek brengen aan de overbevolkte gevangenis van de Begijnenstraat. De overbevolking is één zaak, de veroudering van de gebouwen is eveneens schrijnend. Ik streef ernaar met de nieuwe maatregelen dat niemand nog op een matras met zijn hoofd naast de toiletpot moet slapen."

De kans dat de nieuwe normen van De Wever gehaald worden, is een dubbeltje op zijn kant. Een paar acties in het gerechtelijk dossier Sky ECC en de gevangenis zit weer overvol.

De Wever: “Iedereen doet zijn best, ook minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld), de dienst Gevangeniswezen en ook de vakbonden. Men probeert zo veel mogelijk gevangenen die er niet thuis horen, over te plaatsen naar andere instellingen. Voor de cipiers is een bezetting van 700 gevangenen een rode lijn. Die willen wij niet meer overschrijden.”