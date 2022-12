Bart De Wever over cyberaanval: "Ik ga niet betalen"

AntwerpenStad Antwerpen blijft nog steeds karig met informatie over de cyberaanval, waaronder de stad al sinds 6 december gebukt gaat. Bart De Wever kon vanmiddag in ‘De zevende dag’ ook niet veel kwijt, maar liet wel weten dat de stad geen losgeld heeft betaald en ook niet zal betalen.

Al bijna twee weken krijgt de stad Antwerpen te maken met een cyberaanval, met grote hinder bij de dienstverlening en de werking van de stad tot gevolg. Hackerscollectief Play liet weten dat de stad Antwerpen nog tot 19 december heeft om losgeld te betalen wil het 557 gigabyte aan gegevens terugkrijgen. Zaterdagochtend verdween de stad Antwerpen van de website van Play. “Dat zou erop wijzen dat er onderhandelingen gaande zijn, of dat er zelfs afspraken zijn gemaakt over betalen”, zei Kenneth Dée, techjournalist bij ‘VTM NIEUWS’, daarover.

Inbreker in huis

Dat ontkent burgemeester Bart De Wever vanmiddag in ‘De zevende dag’. “Het is niet raadzaam om hier veel commentaar op te geven voor D-Day er is”, aldus De Wever. “Eens die er is, zullen we zoveel mogelijk transparantie geven. Ik kan wel meegeven dat er niet is betaald, en dat er ook niet wordt onderhandeld. En ik zal het dan maar zeggen: ik ga ook niet betalen.”

Bart De Wever sluit niet uit dat er maandag meer informatie over de cyberaanval zal worden gedeeld. “Het gerecht is betrokken bij de zaak, en zij raden aan om hier zoveel mogelijk over te zwijgen. De inbreker zit bij wijze van spreken nog in ons huis, en elke informatie kan hen helpen.”

Tot eind januari

Ondertussen liggen wel heel wat Antwerpse gegevens in foute handen. “We hebben een scan gedaan over welke gegevens dat juist gaat, maar daarover zijn we nooit 100% zeker”, aldus De Wever. “Dat maakt me nerveus. Persoonsgegevens zijn kwetsbare data, maar ik denk niet dat je de stad Antwerpen moet hacken om die data te vinden.”

Hoe lang zal de Antwerpenaar nog hinder ondervinden qua dienstverlening? “We zijn in een digitale lockdown gegaan, die we nu aan het herstellen zijn. We hebben een lijst gemaakt van de meest kritische problemen met de grootste impact voor de burger, die worden eerst hersteld. We hebben ervoor gekozen om dat in een 100% veilige omgeving te doen, dat betekent dat we wellicht nog tot eind januari nodig zullen hebben om de laatste gevolgen weg te werken. De grootste impact wordt sneller weggewerkt, dat zal een kwestie van dagen zijn", besluit De Wever.

Afwachten

Volgens Kenneth Dée is het niet onlogisch dat de stad ervoor kiest om niet te betalen. “Dat wordt ook door de politie aangeraden, omdat je anders criminelen beloont”, aldus Dée. “Als de stad niet betaalt, is het afwachten wat er de komende dagen zal gebeuren. Misschien heeft de stad het op een andere manier opgelost, maar dat zou straf zijn. Het belangrijkste is in ieder geval dat er een oplossing wordt gevonden voor de gegevens van de Antwerpenaren.”

