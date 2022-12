Bart De Wever over cyberaanval: “Hackers maakten geen gegevens van identiteitskaarten, rijbewijzen of biomedische gegevens buit”

AntwerpenVolgens burgemeester Bart De Wever heeft hackerscollectief Play geen gevoelige informatie buitgemaakt van rijbewijzen, identiteitskaarten of paspoorten. Evenmin zijn biomedische gegevens, zoals vingerafdrukken, in handen van Play gekomen. Wel zijn er gegevens uit personeelsdossiers en uit de boekhouding gehackt.

Helemaal gerust is burgemeester De Wever er nog niet in. Hij benadrukte dat elk woord in zijn uitleg zijn belang had. “Momenteel zijn er volgens specialisten geen persoonsgegevens buitgemaakt waarmee burgers ernstig benadeeld zouden kunnen worden.”

Dat is dus een voorlopige conclusie. Zijn Chief Resilience Officer Bart Bruelemans drukte het als volgt uit: “We zien wat we zien, en zien niet wat we niet zien.” De specialisten van de stad Antwerpen hebben in de IT-systemen van Digipolis gezocht waar de hackers overal hebben rondgekeken. Volgens Bruelemans is dat hoofdzakelijk in dossiers van de boekhouding, van de administratie, van de personeelsdienst, bouwplannen en verzekeringsdossiers. “De omvang van die gegevens die wij zien, komen in omvang overeen met wat de hackers op hun website aangeven”, zei Bart Bruelemans. Hackerscollectief Play spreekt over een buit van 557 gigabyte. Dat doet het stadsbestuur aanvoelen dat er geen gevoelige gegevens van burgers van de stad Antwerpen in handen zijn van de hackers.

24 november

Hackerscollectief Play zei dat het 557 gigabyte aan gegevens had buitgemaakt. Voor een leek: één gigabyte komt overeen met de gegevens van 50 encyclopedieën. Die gegevens bestaan uit persoonsgegevens op paspoorten, rijbewijzen, financiële en persoonlijke gegevens. Het Antwerpse stadsbestuur kreeg een week de tijd om losgeld te betalen. Als dat geld niet betaald was voor 19 december, zou Play met publicatie van persoonsgegevens op het Darkweb beginnen.

Volgens CEO Youri Segers van Digipolis, de IT-partner van de stad Antwerpen, zijn op 24 november de eerste tekenen van Play opgedoken in de servers van Digipolis.

Volledig scherm Hackerscollectief Play heeft de servers van Digipolis van de stad Antwerpen gehackt. © rv

Terug naar pen en papier

De cyberaanval begon in de nacht van 5 op 6 december. De gevolgen waren gigantisch. Alles wat vroeger met een afspraak aan het loket moest gebeuren, draait nu in de soep. Voor een nieuw paspoort, adresverandering, verhuizing, bewonerskaart voor parkeren of rijbewijs moet je eerst langs het loket gaan om een afspraak te maken en dan op een andere dag terugkomen voor de effectieve aanvraag. De wachttijd voor nieuwe documenten, bijvoorbeeld rijbewijzen, loopt snel op. De medewerkers aan dat loket zijn aangewezen op pen en papier. Zij kunnen niet langer inloggen in de computer.

Mailen naar om het even welke dienst van de stad Antwerpen, naar de politie of naar het stedelijk onderwijs ging niet. Bewoners konden ook niet inloggen op de site van stad Antwerpen met de applicatie Itsme. De recyclageparken waren voortaan toegankelijk zonder afspraak.

Bibliotheek

Tijdelijke parkeerborden voor verhuizingen konden niet meer aangevraagd worden. De routeplanner Slim Naar Antwerpen werkte niet meer. In de musea en sportzalen kon niet meer online gereserveerd worden. Je kon er enkel nog met cash geld betalen. Verenigingen die sportmateriaal wilden ontlenen bij de stad, moesten elders aankloppen. De verhuurdienst was tijdelijk gesloten. In de bibliotheek kon je enkel boeken inleveren. Nieuwe boeken uitlenen was voorlopig onmogelijk.

Tot slot lagen alle dossiers over vergunningsaanvragen voor bouwwerken tijdelijk stil. De ambtenaren konden niet meer aan hun dossiers die meestal waren opgeslagen op servers, zodat bij ziekte of afwezigheid ook collega’s aan de dossiers konden verder werken.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.