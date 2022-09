Bart De Wever (N-VA): “Energiefactuur kan voor stad Antwerpen met tientallen miljoenen euro oplopen”

Nu al 25 miljoen

“Er wacht een stevige discussie in november bij de aanpassing van ons meerjarenplan”, antwoordde De Wever. “Dit jaar hebben we voor de energierekeningen al 25 miljoen euro toegevoegd. En dat is dan nog alleen voor de stad, niet voor onze ‘dochters’. Bij het stedelijk onderwijs (AGSO) zitten ze met de handen in het haar. Ik kan enkel extrapoleren voor 2023, 2024 en 2025. Want de gasprijs evolueert elke dag, momenteel in de goede richting. Maar vrolijk zijn de vooruitzichten niet. 100 miljoen euro extra is misschien wat overdreven, maar het kan dat we er niet ver af zullen zitten.”