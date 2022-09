Bart De Wever laat drie handelszaken bestuurlijk sluiten voor drugsgerelateerde feiten

Antwerpen Energiecri­sis treft ‘Bakker Jens’: broers sluiten twee van de drie vestigin­gen in het Antwerpse

Triest nieuws uit het noorden van Antwerpen. De vestigingen van Bakker Jens in Merksem en Kalmthout gaan onherroepelijk dicht. De voornaamste reden raadt u al: de torenhoge energieprijzen. Het filiaal van Bakker Jens in Ekeren blijft voorlopig wél open. “Maar eerlijk? We overwegen ook daar te sluiten.”

10:51