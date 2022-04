Bart De Wever haalt zwaar uit naar rechterlijke macht na Oosterweelarrest: “Rechters moeten recht spreken, geen wetten maken”

Antwerpen“Een schending van de scheiding der machten.” Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft vrijdagavond in ‘De afspraak op vrijdag’ zwaar uitgehaald naar de rechterlijke macht. Aanleiding was het PFOS-arrest van de Raad van State van eerder deze week, waardoor de grondwerken aan de Oostweelverbinding - opnieuw - stilliggen.

“Ik ga mijn woorden niet wikken of wegen. Rechters moeten recht spreken en geen wetten maken, en dat doen ze steeds vaker.” Het arrest van de Raad van State over de PFOS-vervuiling op de Antwerpse Linkeroever ligt burgemeester De Wever duidelijk nog zwaar op de maag. Dat bleek vrijdagavond tijdens zijn passage in het VRT-programma ‘De afspraak op vrijdag’.

De rechter oordeelde eerder deze week dat Lantis, de bouwheer van Oosterweel, geen vergunning heeft om de met PFOS vervuilde gronden op Linkeroever in de veiligheidsberm op het terrein van chemiebedrijf 3M – de veroorzaker van de vervuiling - te storten. Krijgt men die vergunning niet, dan moet er gesaneerd worden. Een dure affaire, die bovendien veel tijd vergt.

“Onbegrijpelijk”

“Ik vind dat arrest onbegrijpelijk. Het is een arrest dat wetgeving creëert. Het is een schending van de scheiding der machten”, aldus De Wever. “De rechters beslissen hier eigenlijk om 20 jaar praktijk in Vlaamse regelgeving inzake bodemsanering op zijn kop te zetten en te veranderen. Dat heeft enorme implicaties. Niet alleen voor de Oosterweelwerf, maar eigenlijk voor élke bouwvergunning in Vlaanderen waar een historische vervuiling aanwezig zou kunnen zijn. Dat is bijna overal.”

Het gevolg van het arrest is dat de grondwerken aan de Oosterweelverbinding worden stilgelegd. Alweer, moeten we zeggen. Want eind vorig jaar lagen de werken ook al eens stil, opnieuw na een uitspraak van de Raad van State.

“Decretaal werk”

Wanneer de Oosterweelwerf weer wordt opgestart, is koffiedik kijken. De Wever sluit niet uit dat de oplossing in “decretaal werk” ligt. Lees: het Vlaamse bodemdecreet zal moeten worden aangepast.

Volgens De Wever is er nu politieke eensgezindheid nodig om dit dossier uit het slop te trekken. “De shock is zo groot dat iedereen in Vlaanderen die iets kent van openbare werken letterlijk van zijn stoel is gevallen”, zegt De Wever. “Ik denk dat er een grotere ‘ralliëring’ in de politiek zal komen dan de huidige meerderheid, om te zeggen: “tot hier en niet verder, dit werk zal voleindigd worden.”

Herbekijk ook: “Het is een zware klap voor Oosterweel”