Bart De Wever haalt uit naar Sam Van Rooy na ‘grapje’ over kledij schepen Els van Doesburg: “Dit is géén café, gedraag u niet als een kroegtijger”

AntwerpenNiet voor het eerst kwam het op de Antwerpse gemeenteraad tot een stevige aanvaring tussen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Sam Van Rooy, fractieleider van Vlaams Belang. “Gedraag u als raadslid en niet als kroegtijger”, reageerde De Wever nadat Van Rooy een naar zijn inzicht ‘onschuldig grapje’ had gemaakt over de kledij van schepen Els van Doesburg. Zij had het oranje werkplunje van Stadsreiniging aangetrokken na een sluikstortronde in de wijk 2060.

Het incident deed zich voor bij een motie van Sam Van Rooy die het stadsbestuur opriep om anonieme controleurs in te zetten tegen sluikstorters en verspreiders van zwerfvuil. Hij verwees voor die methode naar steden als Gent en Sint-Niklaas. Bevoegd schepen in die materie is Els van Doesburg. Om haar oproep voor meer chauffeurs bij Stadsreiniging kracht bij te zetten, verscheen ze in een oranje werkplunje.

“Opwindend”

Het maakte indruk op Van Rooy, die er iets ondeugends uitflapte: “Normaal zegt men dat vrouwen mannen in een uniform aantrekkelijk of opwindend vinden, maar andersom is dat ook zo.” Maar die uitspraak zou hij zich al snel beklagen. Kevin Vereecken (N-VA) eiste meteen verontschuldigingen. “Wat u zegt, is erg ongepast.” Resultaat: luid applaus op de banken.

“Gestoorde geest”

Dat ontlokte Van Rooy dan weer een belediging aan het adres van Vereecken. “Dit is echt woke. Je kunt geen grap meer maken of het is meteen seksisme, racisme of fascisme. U maakt er iets van wat alleen in uw gestoorde geest bestaat. Terwijl we hier spreken over een normale omgang tussen volwassenen. Els (Van Doesburg, red.) kan er mee lachen.”

Humor en context

Het was er plots te veel aan voor Bart De Wever. “Zeggen dat de kleding van schepen Van Doesburg prikkelend is, is misschien geen probleem in de privésfeer. Maar in een openbare zitting zoals deze gemeenteraad hoort dat niet. Humor vraagt een bepaalde context. Ik heb mevrouw Van Doesburg niet zien lachen. Het zou u passen als u zich bij haar verontschuldigt. We zitten niet op café. Gedraag u niet als kroegtijger.”

En Els van Doesburg? Die bleef er erg kalm onder. Ze feliciteerde Van Rooy met zijn observatievermogen.

De motie van de Vlaams Belang-fractieleider werd verworpen.

