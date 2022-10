Bart Abeel niet langer voorzitter van Antwerp Pride: “Ik blik met dankbaarheid en trots terug op wat we in Antwerpen verwezenlijkt hebben”

ANTWERP PRIDEVijftien jaar lang stond Bart Abeel aan het roer van Antwerp Pride, maar nu zet hij een stap opzij. Hij geeft de fakkel als voorzitter van het meest inclusieve en kleurrijke festival van de stad door aan Geert van Praet. Wel zal Abeel achter de schermen nog actief blijven bij Pride. “Ik blik met heel veel plezier, dankbaarheid en trots terug op alles wat we in Antwerpen verwezenlijkt hebben.”

Vijftien jaar geleden stond Bart Abeel als voorzitter aan de wieg van Antwerp Pride. “Een functie die hij al die jaren met zijn gekende energie, bezieling en een groot engagement heeft ingevuld”, zegt kersvers Pride-voorzitter Geert van Praet. “Na vijftien edities geeft hij de fakkel door. Bart zal echter betrokken blijven bij de organisatie, maar zal niet meer zetelen in de raad van bestuur. Voor de zestiende editie van Antwerp Pride in augustus 2023 neemt hij de regie op zich van het Love United Festival en het Closing Festival.”

World Outgames

“We willen Bart van harte bedanken voor zijn jarenlange werk voor Pride en voor het internationale sportevenement World Outgames dat onder zijn leiding in 2013 in Antwerpen werd gehouden”, gaat van Praet verder. “Onder Barts voorzitterschap is Antwerp Pride het evenement geworden dat het vandaag is en waar we zeer trots op kunnen zijn. Het zijn grote schoenen om te vullen. Met het sterke bestuur, kernteam en vrijwilligers hebben we echter een topteam klaar, waarmee we de komende jaren vol vertrouwen tegemoet zien om van Antwerp Pride een zinvol feest te maken voor de hele LGBTQIA+-gemeenschap.”

Breed gedragen

“Vijftien jaar is een mooi moment om deze stap te zetten”, zegt Bart Abeel zelf. “Ik blik met heel veel plezier, dankbaarheid en trots terug op alles wat we in Antwerpen verwezenlijkt hebben sinds dat ideetje in 2007, toen het helemaal nog niet zo evident was als vandaag om de stad onder te dompelen in regenboogkleuren. Het stemt mij bijzonder blij dat Antwerp Pride tot een breed gedragen en liefdevol evenement van verbinding is gegroeid.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwe raad van bestuur van Antwerp Pride met kersvers voorzitter Geert van Praet, Dennis Peeters, Kat Van Nuffel, Eyukewe Dogo, Wilfried Eetezonne en Dimitri Vantomme. © Marcel Lennartz

“Er is een enorme weg afgelegd die ik natuurlijk niet alleen heb bewandeld. Mijn oprechte dank is dan ook groot aan iedereen met wie ik de afgelopen vijftien jaar heb mogen samenwerken aan Antwerp Pride. Voorzitter zijn was een bijzonder voorrecht. Ik zal me nog achter de schermen bezighouden met de organisatie van de festivals, maar ik weet dat ik de organisatie in uitstekende handen laat. Ik wens Geert en het hele team alle succes toe. Love united.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.