Barman verkoopt drugs aan klanten: “10 gebruikersdosissen cocaïne in zijn rugzak gevonden”

De politie en het parket vermoedden dat de barman in zijn zaak aan Hopland drugs aan de klanten verkocht. Bij de huiszoeking in het café is dat vermoeden bevestigd. “Samen met drugshond Joy van de federale politie vond het team in de rugzak van de barman 10 gebruikersdosissen cocaïne en bijna 5 gram cannabis. De drugs en onder meer de telefoon van de verdachte zijn in beslag genomen”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.

Verder onderzoek bracht duidelijkheid over wie de drugs aan de barman leverde. De man werd opgespoord en is in de omgeving van zijn ouderlijke woning gearresteerd. “Op dat moment had de verdachte zes dosissen cocaïne en verschillende mobiele telefoons op zak. Bij hem thuis is nog meer cocaïne gevonden samen met een kleine 1000 euro cash geld en een precisieweegschaal. De politie nam naast het bezwarend materiaal ook nog dure merkkledij in beslag omdat die wellicht waren aangekocht met drugsgeld. De verdachten van 21 en 28 jaar zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter.”