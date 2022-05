Bakken verontwaardiging over Panos dat brood en koffiekoeken op Meir dumpt: “Triestig nu armoede zo toeneemt”

AntwerpenEen foto van vuilnisbakken op de Meir die uitpuilen van het brood en de koffiekoeken van Panos, leidde maandag tot verontwaardiging bij bezoekers van de Facebookpagina ‘Ge zijt van Antwerpen als...’. In deze tijden van dreigende voedselschaarste en wurgende energieprijzen vlogen de verwijten in het rond. In een reactie bij Radio 2 zegt La Lorraine, moederbedrijf van Panos, dat het in gesprek gaat met de filiaalhouder.

Het beeld is zondagavond rond sluitingstijd door een passante genomen. “Het is zeer triestig als je dit ziet staan met zoveel armoede door te hoge huur- en energieprijzen”, luidt een van de reacties op Facebook. Of ook: “Ik heb een Marokkaanse bakker achter de hoek. En elke dag voor sluitingstijd staan er enkele daklozen of armoedige mensen aan zijn deur omdat ze weten dat hij overschot weggeeft.”

Quote In al onze winkels is het overschot beperkt tot 1,5 tot 2 procent van wat er in totaal verkocht wordt. Bij een dagvers product is het nooit mogelijk om exact te voorspel­len hoeveel er zal verkocht worden. Nele Van Malderen (La Lorraine)

Op de radio probeert Nele Van Malderen (La Lorraine) een en ander in perspectief te zetten. “Het is inderdaad geen fraai beeld. Toch gaat het om heel beperkte hoeveelheden. In al onze winkels is het overschot beperkt tot 1,5 tot 2 procent van wat er in totaal verkocht wordt. Bij een dagvers product is het nooit mogelijk om exact te voorspellen hoeveel er zal verkocht worden.”

Overschotten

La Lorriane zoekt wel oplossingen. “Tachtig procent van onze Panos-winkels in de steden biedt overschotten aan via de app Too Good To Go. We streven daar naar 100 procent. Daarnaast zijn er ook structurele samenwerkingen met de Voedselbank of andere organisaties in heel wat van onze bakkerijen.”

Voormalige medewerkers van Panos laten via sociale media weten dat het personeel geen overschotten mee naar huis mag nemen. Nele Van Malderen bevestigt dat aan Radio 2. “Het is een standaardpraktijk die ook gebruikelijk is bij andere bakkers, supermarkten en winkels.”

Quote Een aantal verdeelpun­ten die bij ons zijn aangeslo­ten, gaan brood oppikken bij lokale bakkers. Dat moet voor Panos ook mogelijk zijn. Fons Jespers, Voedselbank

“We kunnen overschotten, zoals het brood en de koeken bij Panos, ophalen”, zegt Fons Jespers van de Voedselbank in de provincie Antwerpen. “Een aantal verdeelpunten die bij ons zijn aangesloten, gaan brood oppikken bij lokale bakkers. Dat moet voor Panos ook mogelijk zijn. De regels zijn niet moeilijk. Alles moet correct verpakt zijn en mag niet aangesneden zijn.”

Foodsavers

“Laakbaar”, zo betitelt het kabinet van schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding Tom Meeuws (Vooruit) de praktijken van Panos. “Op stedelijk niveau werken we samen met Foodsavers. Die organisatie haalt voedseloverschotten op bij winkels en verdeelt die via 25 noodhulpinitiatieven. Vorig jaar ging het in totaal om 363 ton bij de veilingen in Hoogstraten en Sint-Katelijne-Waver én bij de supermarkten, het merendeel bij Colruyt.”

