Bach komt naar 't stad tijdens Bachfestival

Antwerpen Meer dan twee miljoen dagtoeris­ten laten Antwerpse zomer schitteren: “Kloof met ‘precorona­jaar’ 2019 bijna dichtgere­den”

De zomer was niet alleen zonnig en warm, hij zorgde ook voor een ferme heropleving van het toerisme in Antwerpen. Alles samen bezochten 2,06 miljoen mensen de stad in juli en augustus. Het topweekend was dat van de Tall Ships Races en het Bollekesfeest. Toch halen we nog niet het niveau van vóór corona. Maar op de goede weg? Absoluut.

2 september