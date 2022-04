Babytheek heeft succesvol eerste jaar achter de rug met 347 uitleningen

De Antwerpse babytheek heeft momenteel 79 leden. Meer dan een derde daarvan kan gebruik maken van het gratis abonnement of het sociaal tarief. 52 leden betalen het abonnement van 30 euro, 19 leden gebruiken de babytheek gratis via de Huizen van het Kind en 8 leden hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming van 6 euro. Tot nu toe werden er al 347 keer spullen uitgeleend, in de catalogus bevinden zich 376 items om uit te lenen.

Klimaatvriendelijke toekomst

Steeds meer ouders vinden dus hun weg naar de babytheek in Antwerpen. “Gezinnen hebben het de laatste jaren financieel niet gemakkelijk. Denk maar aan de slopende coronacrisis of de huidige energiecrisis. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar alternatieven voor baby-items zoals kinderwagens, maxi cosi’s, badjes of bedjes. Met dit circulaire initiatief verkleinen we bovendien de afvalberg en dragen we bij tot een klimaatvriendelijke toekomst voor onze kinderen,” zegt Annick Haesen van de Gezinsbond.