Axel (28) overlijdt na ontploffing van tankwagen bij Umicore: “Hij heeft gevochten als een strijder”

Groepje cafékennis­sen krijgen vier ton cocaïne toever­trouwd; straffen tot 7 jaar geëist

Het openbaar ministerie heeft donderdag celstraffen tot zeven jaar en boetes tot 40.000 euro gevorderd tegen elf beklaagden die betrokken waren bij een poging om vier ton cocaïne in te voeren via de haven van Antwerpen. De drugs waren echter al onderschept in Nederland. Toen de container naar een loods in Essen werd gebracht, kwam de politie tussen.