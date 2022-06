Auto en tram botsen op kruispunt

Column Luc Van der Kelen over de ‘file’ in de haven: “Wat we nooit hadden verwacht, is dat de transport­ke­ten op wereld­schaal ontregeld zou raken”

Twee jaar corona. De hoogste inflatie in 40 jaar. De rente die stijgt, voor het eerst in 11 jaar. De energieprijzen die exploderen. Op de Noordzee liggen schepen voor anker. Het is er file. Ze kunnen voorlopig niet gelost worden en bijgevolg ook niet geladen.

11 juni