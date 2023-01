Auto belandt op zijn dak op aansluiting Antwerpse Ring en E34: bestuurder zwaargewond

Het Verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand vanuit Antwerpen voor de E17 te kiezen of voor de R2. Die is echter niet tolvrij gemaakt. Vanuit Hasselt naar Gent rij je beter om via Brussel. Wie al in de omgeving van het ongeval is en de E34 op wil, moet de E17 op en daar afrit Kruibeke nemen. Vervolgens kan je keren via de oprit Kruibeke en de lus naar de E34 vanuit de andere richting nemen.