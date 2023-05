Auto belandt op middenberm op E34: twee rijstroken versperd

Rivieren­hof organi­seert fotowed­strijd

Heb je een mooie foto van jouw wandel- of fietstocht in het Rivierenhof? Of ga je binnenkort op pad door het park? Neem dan je fototoestel mee, want het Provinciaal Groendomein organiseert de fotowedstrijd ‘Park van mijn dromen’ voor professionele fotografen en hobbyisten.