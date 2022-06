Autistische jongeman mag na drie weken isolatie gevangenis verlaten: “Eindelijk werd onze stem gehoord”

“Eindelijk”, zuchtte zus Aissa vrijdagmiddag. Eindelijk is er een oplossing uit de bus gekomen voor haar broer Sohaib. De jongeman werd bijna een maand geleden gearresteerd na een incident aan de Blikfabriek in Hoboken. De politie loste een schot toen Sohaib de agenten met een hamer aanviel. Ook in de gevangenis ging hij de cipiers te lijf. Hij verloor vier tanden bij een incident. Voor zijn eigen veiligheid en voor die van het gevangenispersoneel werd hij in isolatie in een veiligheidscel opgesloten.