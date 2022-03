Atelier Co-Pains zet opmars verder en neemt bakkerij Toon De Klerck op 't Eilandje over: “Een hele uitdaging om de kwaliteit van de de beste broodbakker van België te evenaren”

Antwerpen/Schoten/Sint-NiklaasAtelier Co-Pains zet de razende groei verder. Nadat het enkele weken geleden een achtste zaak opende in hartje Turnhout en er binnenkort nog twee openingen volgen, neemt het nu ook de zaak van Toon De Klerck op 't Eilandje over. Toon maakte op tien jaar tijd van zijn bakkerij een waar begrip in Antwerpen en omstreken. “Ik ga nu zelf zoveel mogelijk in de leer bij Toon, want de bedoeling is dat we de zaak verderzetten onder een nieuwe naam, maar met dezelfde kwaliteit”, zegt Serge Lamoral.

Zo'n tien jaar geleden werkte Toon De Klerck nog in de keuken van sterrenzaak Hof van Cleve van Peter Goossens. Tot hij een berichte kreeg van vrienden over een nieuwe wijk in Antwerpen waar ze nog geen bakker hadden. Hij waagde de sprong, zag zwarte sneeuw, maar wist uiteindelijk wel een begrip te worden in Antwerpen. Voor verschillende (top)restaurants levert hij nog altijd het brood. Maar voor de inwoner van Sint-Niklaas was toch op zoek naar wat meer evenwicht in de combinatie werk en gezin en kreeg de kans om in zijn eigen stad een zaak over te nemen. “Met een tweede kindje op komst, begon het meer en meer te kriebelen. Ik kijk er naar uit om na al die jaren ‘s morgens toch eens met vrouw en kinderen aan tafel te kunnen zitten”, knipoogt Toon.”

Volledig scherm Toon De Klerck geeft zijn bakkerij over aan Serge Lamoral van Atelier Co-Pains. © Tessa Kraan

Geschikte overnemer

Maar Toon wilde ook niet zomaar de deur sluiten op 't Eilandje. Hij bouwde een klantenbestand op en heeft een goede samenwerking met de slager naast de deur. En toen kwam daar plots Serge Lamoral langs op een zaterdag nog net voor Toon het wilde bekendmaken dat hij een overnemer zocht. “Het was snel belonken en het is voor ons echt een enorme uitdaging”, zegt Serge Lamoral. Hij startte zo'n twee jaar geleden met een eerste Atelier Co-Pains in Schoten, maar ondertussen zijn er al acht winkels open. Negen en tien volgen nog dit voorjaar. “Het is voor ons ook de moment om ons brood op punt te zetten. Ik ben zelf een patissier, maar nu wil ik met dezelfde passie ook ons brood naar een hoger niveau tillen. Met Toon als mentor, moet dat gewoon lukken. Hij is een van de beste, zoniet de beste, broodbakker van België. Het is de bedoeling dat ik de komende weken en maanden regelmatig zal meedraaien met Toon. We zullen ook samen de toer langs de klanten maken. Het zal een Atelier Co-Pains worden, maar dan eentje ‘pimped by Toon De Klerck’. We willen dezelfde kwaliteit bieden als Toon nu doet.”

Zomer

Het streefdoel is 1 augustus. Op dat moment wil Toon zijn nieuwe zaak in Sint-Niklaas openen en wil Serge zijn Atelier Co-Pains in Antwerpen draaiende hebben. “We gaan ook investeren in meer vloerovens, de specialiteit van Toon. Hij bakt zijn brood alleen maar op de vloer. Uiteraard zal ons patisserie ook zijn intrede doen in de winkel. Het is ook de bedoeling dat we het brood ook in onze andere winkels gaan introduceren.” Serge wil ook nog benadrukken dat - ondanks ze veel winkels hebben - het pure ambacht blijft. “Het enige verschil is dat onze ovens en andere machines nooit stilvallen, maar dat we met verschillende ploegen werken”, zegt Serge. “We zijn dus absoluut géén industriële bakkerij.”

Atelier Co-Pains is voor de nieuwe zaak in Antwerpen uiteraard ook op zoek naar personeel/gerant voor de zaak. Meer info vind je hier.

